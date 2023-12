Medio Oriente: Egitto nega movimenti dell'esercito israeliano verso il valico di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti egiziane informate hanno respinto le affermazioni riportate da alcuni organi di stampa riguardo al presunto avvio di un'operazione terrestre israeliana dal valico di Kerem Shalom verso il valico di Rafah, situato al confine egiziano con la Striscia di Gaza Secondo quanto riportato dal "Qahera News Channel", tali informazioni sono state smentite da fonti ufficiali egiziane. In precedenza, era circolata la notizia che le Forze di Difesa di Israele (Idf) avessero comunicato all'Egitto la loro intenzione di occupare l'area di confine di Rafah, richiedendo alle forze militari egiziane di evacuare la zona. Alcuni media arabi avevano anche riportato che le Idf avrebbero aperto il fuoco in un'area a sud di Rafah, con segnalazioni di carri armati israeliani che operavano a ovest del valico di Kerem Shalom. Tuttavia, le fonti egiziane smentiscono queste voci e negano qualsiasi operazione terrestre israeliana in corso nella zona di confine.(Cae)