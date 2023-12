Difesa: Crosetto, viceministro polacco Zalewski grato per ruolo Italia nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Difesa polacco Pawel Zalewski ha ringraziato il ministro della Difesa Guido Crosetto “per il ruolo che l'Italia sta giocando all'interno della Nato per difendere la pace e la stabilità, e per quello che sta facendo sul fronte est”. Lo ha reso noto lo stesso Crosetto durante un punto stampa alla base aerea di Malbork, in Polonia, dove oggi ha visitato il contingente italiano. “Abbiamo parlato di una cooperazione che tra Polonia e Italia è sempre esistita e che continuerà anche con il nuovo governo”, ha aggiunto il ministro. (Res)