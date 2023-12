Gaza: Crosetto, Italia primo Paese a muoversi per portare aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'Italia è stato il primo Paese a muoversi per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e auspica un percorso di pace e la cessazione delle ostilità tra Israele e il movimento estremista Hamas. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa dalla base aerea di Malbork con la Task Force Air dell'Aeronautica militare italiana in Polonia. “Sono contento che ieri sulla nostra nave sia nata una bambina palestinese come simbolo di costruzione della pace”, ha detto Crosetto, in riferimento a Ilin, la bimba palestinese nata ieri a bordo della Vulcano, la nave ospedale inviata dall’Italia per i soccorsi ai palestinesi feriti. “Mi auguro che ci sia un percorso di pace e se arrivi alla cessazione delle armi”, ha aggiunto Crosetto. (Res)