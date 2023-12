Difesa: Crosetto in Polonia su nave Marceglia e in visita alla Task Force Air (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita in Polonia, il ministro Crosetto ha avuto l’occasione di incontrare il vice ministro della Difesa polacco Pawel Zalewski. "In Polonia ottimo incontro con il vice ministro della Difesa Zalewski, che ha espresso apprezzamento per l'impegno della Difesa italiana nel Paese e grande interesse a portare avanti iniziative comuni in ambito militare, industriale e in organizzazioni internazionali”, ha affermato Crosetto al termine dell’incontro. "Orgogliosi di ciò che fate e di come rappresentate l'Italia. Difendendo lo spazio aereo Nato in Polonia, così vicino al conflitto russo-ucraino, difendete i nostri principi e la democrazia", ha invece detto il ministro al personale dell’Aeronautica militare di "Task Force Air – 32 Wing" in Polonia. (Com)