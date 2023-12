Difesa: Crosetto vede viceministro polacco Zalewski, ottimo incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi in Polonia il vice ministro della Difesa di Varsavia Pawel Zalewski. Lo ha reso noto su X il ministero della Difesa. "In Polonia ottimo incontro con il vice ministro Zalewski, che ha espresso apprezzamento per l’impegno della Difesa italiana nel Paese e grande interesse a portare avanti iniziative comuni in ambito militare, industriale e nelle organizzazioni internazionali", si legge nel messaggio. (Res)