Medio Oriente: colloquio telefonico tra presidenti di Iran ed Egitto

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto quest’oggi una telefonata dall’omologo dell'Iran, Ebrahim Raisi, per colloqui “sugli sviluppi nella Striscia di Gaza” e le “questioni in sospeso tra i due paesi”. Lo riferisce una breve nota pubblicata dalla presidenza egiziana, spiegando che Raisi “si è congratulato con il presidente Al Sisi per la sua recente rielezione” per un terzo mandato, un gesto "apprezzato" dal leader del Cairo. Da parte sua, il vice capo di gabinetto dell'ufficio di Raisi, Mohammad Jamshidi, ha scritto su X (ex Twitter) che i due leader “hanno parlato degli sviluppi a Gaza e dell'importanza dell'unità islamica”, concordando “passi tangibili per una soluzione definitiva delle questioni tra i due Paesi”. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Irna”, Raisi ha detto di aspettarsi “che l'Egitto utilizzi tutte le su capacità per fermare gli attacchi del regime sionista (Israele) contro Gaza, fornire aiuti e rispondere ai diritti del popolo palestinese”. Raisi e Al Sisi si erano incontrati a novembre a margine del summit di Riad, in Arabia Saudita. Nessun accenno, invece, al blocco del Mar Rosso causato dagli attacchi contro le navi mercantili del gruppo yemenita filo-iraniano Houthi e dei Pasdaran, che rischiano di privare l’Egitto degli introiti derivanti dal Canale di Suez.(Cae)