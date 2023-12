Difesa: Crosetto visita nave Marceglia in Polonia, siete qui per difendere principi fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha visitato oggi l’equipaggio della Nave Marceglia della Marina militare, in Polonia. Lo riferisce il ministero della Difesa su X. “Siete qui nel Baltico, un mare solo apparentemente lontano, in supporto a un Paese amico, per difendere i principi fondamentali, essenza del nostro Paese. Democrazia, libertà, sovranità e integrità territoriale non sono scontate”, ha affermato Crosetto. Il ministro, oggi e domani in Polonia e Lettonia per visitare i contingenti dispiegati dall’Italia, si è detto “onorato di portare il saluto e ringraziamento dello Stato e degli italiani ai militari che trascorreranno le feste di Natale al servizio del Paese, lontani dai loro cari”. (Res)