Mes: Borghi (Iv), no di Fd'I, Lega e M5s è anche un assist a Mosca

- "Tra le implicazioni della vicenda Mes, una che ha un risvolto geopolitico: il trattato del Mes autorizza i ministri delle Finanze a emettere obbligazioni per finanziare i governi dell'euro che si prestano a una piattaforma di ricostruzione dell'Ucraina. Il 'no' sovranista giunto da Fratelli d'Italia, Lega e Movimento cinque stelle blocca tutto, e si rivela così - nei fatti - anche un assist per Mosca", scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia viva-Il Centro-Renew Europe del Senato. "Sarà interessante vedere come la premier Meloni potrà giustificare questa vicenda con i nostri alleati", conclude. (Rin)