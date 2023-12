Lazio: Califano (Pd), saltano emendamenti per i territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, in una nota dichiara: "Brutta pagina. Non solo per i modi irrispettosi. Ma nella sostanza. Cassati tantissimi emendamenti non politici, che andavano nella sostanza per risolvere alcune criticità dei territori. Salta l'acquisto di una draga destinata a mettere in sicurezza il Porto Canale di Fiumicino e la sua importante flotta pescherecci". "Gli indennizzi per i cittadini di Campagnano Romano che pagano bollette dell'acqua per un servizio che non hanno, visto l'ordinanza di non potabilità per una rete idrica inefficiente e dannosa. I fondi per le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati e i sistemi di opere di bonifica per i comuni del lago di Bracciano e di Albano. I fondi per i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole e zootecniche della Valle dell'Aniene. Quelli per il potenziamento del sistema bibliotecario dei Castelli Romani. Per i 'bonus alloggiativi' degli studenti fuori sede del Lazio. E tantissime altre proposte che ripresenteremo sotto forma di ordini del giorno. L'ennesima dimostrazione che con questa destra è impossibile dialogare, nemmeno quando si parla di problematiche dei territori", conclude Califano. (Com)