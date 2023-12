Musei: Sangiuliano, a Natale aperta stragrande maggioranza strutture, ringrazio lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stragrande maggioranza dei musei italiani sarà aperta nella mattinata di Natale. Per i tanti italiani che si sono recati a trascorrere la festività in una città diversa da quella di residenza, e soprattutto per i tanti turisti venuti in Italia per trascorrere le vacanze, è un’occasione per godere del nostro patrimonio. Ringrazio i dipendenti che, su base volontaria, hanno aderito all’iniziativa. Chi vuole potrà trascorrere qualche ora nella bellezza dei nostri straordinari parchi archeologici e musei. La cultura è un diritto di tutti". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Ecco i principali siti aperti il 25 dicembre: Parco archeologico del Colosseo (Anfiteatro Flavio), Parco archeologico di Pompei, Reggia di Caserta, Pantheon, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Villa Adriana e Villa d'Este, Vittoriano e Palazzo Venezia, Parco archeologico di Ostia Antica, Parco archeologico di Paestum e Velia, Complesso monumentale della Pilotta, Galleria Borghese, Gallerie Estensi, Gallerie nazionali d'Arte antica, Musei Reali di Torino, Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo, Museo nazionale di Matera, Museo nazionale Romano, Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, Palazzo Reale di Genova, Palazzo Reale di Napoli, Parco Archeologico dei Campi Flegrei. I principali luoghi fruibili il primo gennaio 2024: Parco archeologico del Colosseo (Anfiteatro Flavio e Foro Romano e Palatino), Reggia di Caserta, Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei, Villa d'Este e Villa Adriana, Palazzo Reale di Napoli, Musei Reali di Torino, Gallerie nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini, Musei del Bargello - Cappelle Medicee, Parco archeologico di Ercolano, Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum, Galleria Borghese, Museo di Capodimonte, Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, Museo nazionale romano - Palazzo Altemps, Museo nazionale romano - Palazzo Massimo, Complesso monumentale della Pilotta. (Com)