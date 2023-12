Lazio: Marotta (Avs), bilancio sbagliato, presidente chieda scusa al Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo condotto un'opposizione decisa, puntuale e non da ultimo costruttiva al bilancio proposto dalla Giunta Rocca. Un bilancio che non condividiamo perché innanzitutto mancano risposte alle categorie sociali più deboli e ai temi della transizione ecologica. Così in una nota il capogruppo di Avs nel consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta. "Eppure, nelle lunghe settimane di lavoro, non ci siamo risparmiati nel proporre correttivi utili all'interesse generale. Non è un caso che, tra Commissione e Consiglio - aggiunge Marotta - si siano ripetuti gli apprezzamenti dai banchi della maggioranza per il ruolo svolto dall'opposizione nel correggere la rotta su molte questioni, alcune peraltro salite agli onori della cronaca. Due su tutte: il fondo taglia-tasse e il dietrofront sull'Eliseo. Per questo è stato decisamente inappropriato e irrispettoso del lavoro svolto dal Consiglio tutto, il modo in cui il Presidente Rocca ha approcciato ai lavori dell'aula ed ha attaccato la minoranza, obbligando le opposizioni compatte ad abbandonare la discussione prima del voto e così rispedire al mittente metodi sprezzanti della dialettica politica ed istituzionale. Un'occasione sprecata da chi oggi governa la Regione e che rafforza la convinzione di un'opposizione pronta a dare battaglia e a non fare sconti", conclude.(Com)