Lazio: assessora Sport, ripartiamo da impiantistica, promozione e grandi eventi

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge di Stabilità regionale 2024 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, il primo dell'era Rocca. Un importante momento di confronto che ci permesso di portare a casa risultati importanti i cittadini del Lazio. Lo dichiara l'assessore allo Sport, all' Ambiente e Transizione Energetica, Elena Palazzo. "In particolare - aggiunge - sono fiera di annunciare il nostro intervento in materia di impiantistica sportiva, tema a mio giudizio centrale. Se vogliamo davvero assicurare il diritto allo sport per tutti, dobbiamo partire dalle strutture per la pratica delle diverse discipline, garantendo la loro presenza su tutto il territorio regionale, non solo nei grandi centri. A questo scopo concediamo un contributo in conto capitale a favore di enti locali e oratori per la realizzazione, riqualificazione e manutenzione degli impianti. Prevista inoltre assistenza per il reperimento delle risorse e per il disbrigo degli adempimenti tecnico burocratici e un Fondo specifico dedicato alla progettazione dell'impiantistica". (segue) (Com)