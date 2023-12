Patto stabilità: Conte, da Meloni silenzio assordante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ha inscenato sui social un finto confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 'Porta a Porta' e utilizzando un format inaugurato da "Propaganda Live" (La7) la incalza con una serie di domande sul Patto di stabilità europeo. Domande che, nello stile del programma di La7 rimangono senza risposta. "Sono ormai diversi giorni che Giorgia Meloni non dice nulla sul Patto di stabilità e crescita, un accordo europeo che strozzerà l'economia italiana e porterà tagli fino a 10-15 miliardi l'anno. A fronte di questo assordante silenzio, ho provato a immaginare come sarebbe stato il dialogo con lei", premette Conte. "Ci può spiegare - chiede poi nel filmato - cosa è successo? Può spiegarlo agli italiani? Siamo molto preoccupati perché questo nuovo Patto di stabilità imporrà dei tagli molto dolorosi per l'Italia, peserà sulle future generazioni, si parla di 10, 15 miliardi che incideranno su sanità, lavoro, scuola. Non ha niente da dire agli italiani? Perché avete detto sì, perché non si è ribellata?". Alla Meloni nel montaggio si fa dire solo "Non lo so". E Conte quindi conclude: "Abbiamo capito cosa intendete quanto parlate di patriottismo". (Rin)