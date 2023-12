Tunisia: elezioni locali, silenzio elettorale prima del voto il 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia, i candidati alle elezioni locali hanno concluso ieri la loro campagna elettorale, entrando oggi nel silenzio elettorale prima del voto di domani, domenica 24 dicembre. L'elezione dei Consigli locali e regionali costituisce una fase essenziale per la formazione del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, la seconda camera del sistema parlamentare tunisino. Il completamento del Consiglio avverrà nella primavera del 2024 e non oltre il prossimo aprile, secondo quanto dichiarato dal portavoce ufficiale dell'Alta autorità indipendente per le elezioni, Muhammad Talili Al Mansri. (segue) (Tut)