Tunisia: elezioni locali, silenzio elettorale prima del voto il 24 dicembre (2)

- Il ritmo della campagna elettorale è stato lento nella maggior parte dei collegi e quasi inesistente in alcuni di essi, cosa che gli osservatori degli affari elettorali hanno attribuito alle piccole dimensioni degli stessi collegi e alla presenza di collegi elettorali con un unico candidato, nonché alla debolezza del massimale di finanziamento specificato dalla Commissione. Tutto ciò si è tradotto in uno scarso interesse generalizzato per questo processo elettorale, i cui risultati verranno annunciati il 27 dicembre. Gli osservatori temono inoltre un alto tasso di astensione, come avvenuto per l'elezione della Camera bassa, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo, nel dicembre 2022 - gennaio 2023, quando l'affluenza fu appena dell'11,22 percento al primo turno e dell'11,40 percento al secondo. Secondo i dati dell'Alta autorità indipendente per le elezioni, il numero dei candidati ha raggiunto i 7.205, di cui 1.028 candidati con disabilità e 68 candidature di cittadini con disabilità per le elezioni dirette dei consigli locali. Il maggior numero di candidati appartiene alla fascia di età dai 36 ai 60 anni, dei quali l'86,6 percento sono uomini. L'elezione dei consigli municipali avverrà attraverso lo scrutinio individuale diretto e nel 54 per cento dei 1.148 distretti si potrebbe assistere all'organizzazione di un secondo turno elettorale. (segue) (Tut)