Tunisia: elezioni locali, silenzio elettorale prima del voto il 24 dicembre (3)

- La Commissione ha organizzato 4.685 seggi elettorali e 8.190 uffici su tutto il territorio nazionale. I tunisini aventi diritto di voto è di 9 milioni 79 mila e 271 elettori, di cui il 51 per cento donne, il 47 per cento invece appartiene alla fascia di età compresa tra 36 e 60 anni. Il numero massimo di elettori per ciascun seggio elettorale è stato invece fissato a 1.600. La data del 24 dicembre non è stata scelta a caso, in quanto coincide con la morte dei "martiri della rivoluzione dei gelsomini" Mohamed Laamari e Chaouki Hidri a Sidi Bouzid nel 2010. (Tut)