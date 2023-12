Campobasso: Lotito 8FI), morte piccolo Alessandro lascia senza respiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte del piccolo Alessandro, vittima di un incendio in casa, è una tragedia che lascia senza respiro. Morire a 9 anni è ingiusto e inaccettabile". Lo ha detto il senatore di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Molise, Claudio Lotito, a margine della riunione per l'insediamento del comitato provinciale di Forza Italia a Campobasso. "Abbraccio con grande affetto la mamma, il papà e i fratelli di Alessandro in questo momento di enorme dolore. Un ringraziamento particolare va agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente riuscendo a domare l'incendio nell'abitazione e mettendo in salvo gli altri componenti della famiglia", ha concluso Lotito. (Rin)