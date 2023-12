Gaza: Khamenei, “visibili segnali di vittoria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I segnali della vittoria del Fronte della Resistenza a Gaza sono visibili”. Lo ha scritto su X (ex Twitter) l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della rivoluzione islamica iraniana. “Non abbiate dubbi: un giorno, il regime usurpatore sionista verrà sradicato dalla Terra. Questo, Inshallah, è un qualcosa di garantito per il futuro, ed io mi auguro che voi giovani possiate essere testimoni di quel giorno”, ha aggiunto Khamanei, accusando gli Stati Uniti di complicità “nel bombardamento contro bambini, donne, anziani e malati innocenti” per aver posto “il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza per il cessate il fuoco e la fine dei bombardamenti senza vergogna”.(Irt)