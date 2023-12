Lazio: Cera (Fd'I), una manovra per i territori guidata da saggezza e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, dopo cinque giorni di sedute consiliari, abbiamo approvato con grande soddisfazione il Bilancio di previsione 2024-2026 e la Legge di Stabilità 2024. La prima manovra economico-finanziaria della Giunta Rocca, e un risultato ottenuto anche grazie al dialogo costante con i territori, sui quali ci saranno sostanziali ricadute positive. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Fd'I, Flavio Cera. "Siamo orgogliosi di aver garantito la piena trasparenza - aggiunge - e di aver saputo ottimizzare le poche risorse che le amministrazioni precedenti ci avevano lasciato. Il nostro obbiettivo è quello di gestire la nostra economia regionale in modo oculato e ragionevole, accogliendo i suggerimenti ed eliminando il ricorso all'indebitamento. Grazie a tutta la Giunta e, in particolare, all'assessore Righini per aver magistralmente illustrato la manovra e prontamente risposto ad ogni provocazione con competenza ed educazione. Sono fiero di quello che stiamo portando avanti come regione e come nazione, e sono sicuro che continueremo ad affrontare a testa alta le sfide che ci attendono", conclude.(Com)