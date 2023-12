Russia: “Wall Street Journal”, la morte di Prigozhin fu ordinata da Patrushev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte del leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, è stata ordinata da Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo, ex spia e uomo fidato del titolare del Cremlino, Vladimir Putin. È quanto ha rivelato il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, sulla base di quanto appreso da funzionari dell’intelligence occidentale e da un ex ufficiale dei servizi segreti russi. Prigozhin è morto lo scorso 23 agosto in seguito allo schianto al suolo del velivolo su cui viaggiava verso San Pietroburgo insieme ad altre nove persone, anch’esse decedute. Fin da subito il Cremlino negò di essere coinvolto, sostenendo che si era trattato di un incidente aereo. Tuttavia, come scrive il “Wall Street Journal”, alcune ore dopo il fatto un europeo coinvolto nella raccolta di informazioni, con un canale di comunicazione con Mosca, aveva chiesto a un funzionario del Cremlino cosa fosse successo. “Doveva essere eliminato (Prigozhin)”, gli fu risposto, secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense. (segue) (Was)