Russia: “Wall Street Journal”, la morte di Prigozhin fu ordinata da Patrushev (2)

- Stando alle fonti del “Wall Street Journal”, il segretario del Consiglio di sicurezza russo aveva in più occasioni avvertito Putin che la dipendenza di Mosca dalla compagnia paramilitare Wagner in Ucraina stava contribuendo a dare a Prigozhin un peso politico e militare eccessivo, fino a farlo diventare una possibile minaccia. Dopo l’ammutinamento del gruppo Wagner dello scorso giugno, Patrushev vide l’opportunità di eliminare definitivamente Prigozhin e diede l’ordine di elaborare un piano, a cui Putin non si sarebbe opposto. Così ad agosto, secondo le fonti del “Wall Street Journal”, in occasione di un viaggio in Africa, durante i controlli di sicurezza sul jet che avrebbe dovuto traportare il leader di Wagner fu piazzata una bomba sotto una delle ali. Il velivolo successivamente decollò regolarmente, ma dopo circa mezz’ora perse quota e si schiantò al suolo nei pressi del villaggio russo di Kuzhenkino. (Was)