Medio Oriente: Zoffili (delegazione Osce), terroristi Hamas unici responsabili guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi ho visionato in ambasciata d'Israele a Roma alcune terribili immagini video riservate degli attacchi terroristici di Hamas che ha colpito la comunità israeliana il 7 ottobre scorso, quando dei civili innocenti sono stati uccisi, stuprati e rapiti inneggiando ad Allah. Sbaglia chi condanna l'azione militare difensiva di Israele e sostiene che quanto sta facendo a Gaza sia un 'genocidio', usando peraltro in modo improprio questo termine e svuotandolo di ogni significato". Lo afferma il deputato della Lega Eugenio Zoffili, presidente della delegazione italiana e rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata dell'Assemblea parlamentare Osce. "Gli unici responsabili di questa guerra sono gli assassini di Hamas, organizzazione terroristica che, nel rispetto del diritto umanitario internazionale, va combattuta ed eradicata con decisione per non permettere che possa commettere di nuovo le atrocità del 7 ottobre e per mettere in sicurezza anche la nostra democrazia e l'Occidente dalle minacce dell'estremismo islamico", conclude.(Rin)