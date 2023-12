Cultura: Sangiuliano, Craveri è stato esempio di storico e intellettuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero Craveri, è morto all'età di 85 anni. Storico italiano nato a Torino nel 1938, nipote di Benedetto Croce, si è laureato in Giurisprudenza presso l’università La Sapienza di Roma. Si è occupato sia come docente che come ricercatore di diritto e di istituzioni politiche e dalla metà degli anni Ottanta di storia contemporanea. Ha insegnato presso le università di Genova, Messina e Napoli. Presidente della Fondazione Croce e ha collaborato con "Il Sole 24 ore" e "Il Mattino". Ha scritto numerosi volumi tra cui nel 2006 la biografia di Alcide De Gasperi. Nella X legislatura è stato eletto al Senato con il gruppo Federalista europeo ecologista. (Rin)