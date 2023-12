Lazio: assessore Lavoro, manovra seria in risposta alle priorità espresse dai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della legge di bilancio e di stabilità regionale avvenuta in consiglio regionale segna il passo di un cambiamento che passa per il pragmatismo e la capacità di rispondere alle esigenze espresse dalle nostre comunità e dai singoli territori su cui la Giunta guidata dal presidente Rocca, ha impostato ogni azione da inizio mandato. Lo dichiara l’assessore regionale al Lavoro, all’ Università, Scuola e Formazione, alla Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni. "Nonostante la pesante situazione finanziaria ereditata dalla Giunta che ci ha preceduto - aggiunge - grazie ad un certosino lavoro di squadra siamo riusciti ad intervenire in modo concreto per dare sostegno ai più fragili e alle persone in difficoltà sotto il profilo lavorativo. Abbiamo investito quasi quattro milioni, aggiuntivi rispetto alle risorse previste, destinate ai ragazzi con disabilità certificata che necessitano di modalità specifiche di apprendimento ai fini comunicativi. Sono stati inseriti ulteriori sei milioni di euro per i Comuni per implementare il trasporto scolastico, la fornitura di libri di testo, i servizi di mensa e la fornitura di materiale didattico per i non abbienti. Non possiamo che essere soddisfatti per quello che consideriamo un primo passo importante per dare concretezza al programma votato dai cittadini e, soprattutto, risposte ad ogni singolo territorio che da anni attende misure in termini di competitività, sviluppo e crescita all'insegna dell'equità di accesso ai servizi e di qualità nelle scelte che vengono effettuate", conclude Schiboni.(Com)