Sanità: Fratoianni (Avs), 45 anni di Ssn, conquista sociale da difendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, il 23 dicembre del 1978 nasceva il Servizio sanitario nazionale. Dopo 45 anni il Servizio sanitario nazionale è ancora una delle nostre più grandi conquiste". Lo scrive sui social il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "La realizzazione di un'idea forte, radicale: qualunque essere umano ha il diritto di essere curato, a prescindere da chi sia, da dove provenga, da quanti soldi abbia in tasca. Un diritto universale che oggi viene messo in discussione da anni di tagli, mancanza di personale e privatizzazioni delle prestazioni sanitarie. Un diritto che difenderemo con tutte le nostre forze. Perché quando un diritto non è per tutti si chiama privilegio, perché la sanità - conclude Fratoianni - non può che essere pubblica, universale e gratuita". (Rin)