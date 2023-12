Russia: Commissione elettorale centrale rifiuta candidatura Duntsova a presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale russa ha rifiutato la candidatura di Ekaterina Duntsova, nota per la sua posizione contraria alla guerra in Ucraina, alle elezioni presidenziali in programma nel marzo 2024. Lo riporta l’edizione europea della rivista russa “Novaja Gazeta”, precisando che le autorità hanno riscontrato diversi “errori” nella documentazione presentata da Duntsova per la candidatura. La donna, 40 anni, ex giornalista, aveva annunciato di voler prendere parte alle presidenziali a novembre e ha poi presentato la richiesta ufficiale alla Commissione elettorale centrale tre giorni fa. Secondo Duntsova, “negli ultimi dieci anni il Paese si è mosso nella direzione errata, avendo intrapreso una strada non dello sviluppo, ma dell'autodistruzione". L’ex giornalista ha detto di voler presentare ricorso alla Corte suprema contro la decisione della Commissione elettorale centrale. (Res)