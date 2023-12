Roma: assessore politiche sociali, giornata speciale donata a bimbi case famiglia e disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evento - spiega in una nota l'assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari - ha voluto aiutare tanti ospiti della case famiglia a riscoprire il valore dello stare insieme. Per tanti bambini è stata davvero un'occasione importante per festeggiare il Natale, per divertirsi e crescere insieme. Una giornata bellissima grazie anche al percorso così ricco del Parco che ha fatto sognare ed emozionare i piccoli ospiti. Il loro sorriso è stato un bellissimo regalo per tutti. Siamo felici - afferma l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport Alessandro Onorato - di aver condiviso un po' di spensieratezza, felicità e divertimento con circa 600 persone che vivono un periodo della vita difficile. Ci auguriamo di esserci riusciti e di aver regalato a tutti loro, a partire dai più piccoli, un bel ricordo di queste feste di fine anno". (Com)