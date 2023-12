Ucraina: ministro Interno estone, disponibili a estradare uomini in età di leva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Estonia è disponibile a estradare in Ucraina gli uomini in età di leva fuggiti dal Paese all’inizio della guerra. Lo ha detto il ministro dell’Interno estone Lauri Laanemets, citato dall’emittente radiotelevisiva “Err”. "Se l'Ucraina ne ha bisogno, l'Estonia può cercare queste persone. In generale, sappiamo dove sono. La maggior parte di loro lavora e ha un luogo di residenza in Estonia", ha affermato Laanemets. Ad oggi Kiev non ha presentato una richiesta ufficiale a Tallin per le estradizioni. Il ministro dell’Interno estone ha tuttavia detto che nei prossimi giorni potrebbe presentare una proposta scritta per un possibile accordo, in riferimento alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo cui è necessaria una nuova ondata di mobilitazione. Attualmente l'estradizione è possibile solo se la persona è perseguita penalmente. (Sts)