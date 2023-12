Lazio: Tripodi (Misto), con ok a bilancio Province tornano al centro agenda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima manovra di bilancio dell'era Rocca vale 18 miliardi, a tanto ammontano le risorse disponibili, perché per la prima volta in questa Regione non vi è stato ricorso all'indebitamento, una scelta della Giunta Rocca per dire stop al fenomeno che ha creato la voragine di debiti. Così in una nota Orlando Angelo Tripodi presidente commissione Lavoro e vice di Sanità alla Pisana. "Una manovra cui ho contribuito - aggiunge - grazie al lavoro costante al fianco del presidente Rocca, l'assessore Giancarlo Righini, e al presidente della commissione Bilancio, Marco Bertucci, per portare le istanze delle province ma soprattutto quella di Latina, raggiungendo la destinazione di somme importanti per il rilancio sociale, culturale e di riqualificazione della sanità che Latina aspettava da tempo. Questo è il bilancio della trasparenza e del coraggio. Abbiamo pianificato con attenzione e lungimiranza gli investimenti nei settori maggiormente strategici, sanità, infrastrutture, ricerca e innovazione, formazione, e indicato puntualmente nella manovra le risorse economiche che, unite a quelle in arrivo dal Pnrr e dall'Europa, permetteranno al Lazio di tornare a crescere e a produrre nuova occupazione. Una programmazione certamente dalla parte dei cittadini, che risente delle scarse risorse disponibili della Regione, ereditate dal decennio di gestione Zingaretti. Ma con questa manovra abbiamo voluto porre le basi per infondere fiducia e ottimismo per un Lazio che torna ad essere protagonista nel futuro del nostro Paese", conclude Tripodi. (Com)