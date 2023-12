Cisgiordania: duplice omicidio a colpi di arma da fuoco ad Anata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due abitanti di Gerusalemme Est sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in circostanze ancora non del tutto chiare vicino ad Anata, in Cisgiordania, come riportato dalla polizia locale. I paramedici del Magen David Adom, intervenuti immediatamente sulla scena, hanno confermato la morte delle vittime. Le autorità stanno attualmente conducendo un'indagine sull'omicidio dei due individui, di 21 e 31 anni, e si sospetta che l'episodio abbia connotazioni criminali. Lo riferisce il quotidiano online "Times of Israel". (Res)