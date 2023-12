Lazio: Tiero (Fd'I), ok unanime alla finanziaria è fatto storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione all'unanimità della finanziaria del Lazio "è un fatto storico, senza precedenti e di grande rilievo politico. Una manovra dal valore di oltre 18 miliardi di euro, con ricadute importanti per i nostri cittadini". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Ho inteso condividere l'intervento in aula del presidente Francesco Rocca, che ha sottolineato come 'questo bilancio non è della prudenza ma della saggezza e della responsabilità'. Ma soprattutto ho voluto difendere il nostro governatore dagli attacchi ingenerosi di un'opposizione irresponsabile e demagogica. Trovo davvero deplorevole il comportamento adottato da una minoranza chiassosa e indisponente. Invece di rimanere in Aula e votare una finanziaria che dà risposte concrete ai cittadini, le opposizioni hanno scelto la strada dell'Aventino. I consiglieri del centrosinistra hanno infatti abbandonato la seduta prima dell'approvazione della manovra dando giustificazioni pretestuose. La richiesta delle opposizioni di discutere gli ordini del giorno prima del voto era incomprensibile. A dir poco vergognoso il loro atteggiamento e le parole pronunciate all'indirizzo del presidente Rocca, definito 'incendiario'. Ho quindi ritenuto opportuno far sentire la nostra voce a difesa del nostro presidente. Ho apprezzato la compattezza della maggioranza, che si è schierata con il governatore, respingendo le provocazioni di chi ha governato la Regione per 10 anni lasciando solo debiti e disastri. Hanno preferito fuggire e non assumersi le responsabilità di chi ha governato (male) in tutti questi anni". (Com)