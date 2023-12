Ambiente: M5s a Salvini, De Gasperi? Non pensava a centrale nucleare a Milano o Ponte Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il ministro Salvini ha colto l'occasione per parlare a sproposito, questa volta scomodando addirittura De Gasperi. Per Salvini l'Europa va cambiata e non deve più parlare di 'follie pseudo ambientaliste'. La domanda è: ma quanta credibilità può avere un ministro che nel quasi 2024 è girato con la testa dall'altra parte della storia e vuole fare inceneritori nel cuore delle città italiane sul modello Copenaghen, centrali nucleari e opere non prioritarie e costose come il ponte di Messina? Sarebbe ora che Salvini si prendesse una pausa dalle sue tante dichiarazioni superflue e pensasse finalmente a lavorare". Lo afferma in una nota Pietro Lorefice, capogruppo del M5s nella commissione Politiche Ue di palazzo Madama. (Rin)