Lazio: Crea (LcR), all’opposizione piacciono i debiti

- Nel primo bilancio dell'era Rocca non compaiono nuovi debiti. E questo è un fatto importante che contraddistingue la manovra presentata dalla Giunta Rocca con il proficuo lavoro dall'assessore Righini. Poi ci sono gli oltre 22 miliardi di debito della sanità ereditati dalla gestione Zingaretti. E ci sono i magistrati della Corte dei conti che ancora non hanno parificato i bilanci delle aziende sanitarie. E, per finire, c'è un'opposizione alla Pisana che non partecipa al voto su un provvedimento con una chiara visione di sviluppo, investimento e sostegno alle famiglie. È quanto dichiara il consigliere regionale del Lazio della Lista Rocca, Luciano Crea. (segue) (Com)