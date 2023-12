Lazio: Crea (LcR), all’opposizione piacciono i debiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là del nervosismo di alcuni colleghi – continua Crea – va sottolineata la serietà di questo bilancio che, prima di tutto, ha trovato un'intesa con i sindacati: a partire dal 2025 l'azzeramento dell'aliquota per i redditi fino a 28mila euro e in forma di riduzione fra i 28mila e i 35mila euro in coordinata con i provvedimenti nazionali. La manovra, infine, - conclude Crea – e per questo ringrazio il presidente Rocca, porta a casa un risultato senza precedenti nella storia di questa Regione, come i 24 milioni di euro per la valorizzazione e riqualificazione dei teatri storici del Lazio, luoghi di culto, cinema e spazi ricreativi. Risorse che serviranno per finanziare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione di barriere architettoniche e ammodernamento tecnologico di strutture teatrali di valore storico o artistico, di proprietà pubblica o privata, con la possibilità di acquisto di immobili di interesse culturale. Credo che come primo bilancio ci sia da essere soddisfatti". (Com)