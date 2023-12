Lazio: Palazzi (Fd'I), opposizione imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Opposizione imbarazzante. Ha deciso di ritirarsi sull'Aventino gettando fango sul presidente Rocca e sulla maggioranza nella speranza di ritagliarsi un po' di visibilità e di cercare di oscurare l'ottimo lavoro fatto in sede di approvazione del bilancio. Lo dichiara la consigliera regionale di Fd'I, Edy Palazzi. "Non c'era alcun motivo per abbandonare l'aula, - aggiunge - scelta grave e istituzionalmente irriguardosa. E' inutile riempirsi la bocca, come abbiamo avuto modo di ascoltare durante il dibattito di questi giorni, di inviti al dialogo e alla collaborazione, che peraltro da parte del centrodestra e in particolare dell'assessore Righini è stato ampiamente garantito, per arrivare poi a definire la maggioranza ridicola e prepotente. Questo è inammissibile, respingiamo al mittente l'accusa ricordando che per dieci anni l'ex presidente Zingaretti è stato definito non a caso il fantasma della Pisana", conclude Palazzi. (Com)