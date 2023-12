Lazio: D'Amato (Azione), primo bilancio Rocca senza voto opposizione, pessimo segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo bilancio della giunta Rocca votato senza l'opposizione in aula "è un segnale di debolezza e di grave strappo istituzionale che nasconde una manovra modesta e con pochissimi margini". Lo ha dichiarato in una nota il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. "Grazie alla discussione e al ruolo delle opposizioni in aula si è evitata la vergognosa legge 'Barbareschi' e si è limitato l'innalzamento della pressione fiscale per le fasce più deboli, su cui sarà necessario vigilare. È una manovra che si muove esclusivamente sulla programmazione dei fondi strutturali e di sviluppo europei e del Pnrr fatta in precedenza. In sanità sono sostanzialmente confermati i cinque nuovi ospedali programmati dalla precedente maggioranza e non c' è nulla di nuovo dopo il definitivo tramonto dell'annunciato spostamento del policlinico Umberto I di Roma. Insomma a mio avviso non c'è spazio per i toni enfatici e ben presto le famiglie e le imprese si renderanno conto della debolezza di questo governo regionale".(Com)