Camera: Della Vedova (+Eu), bene stipendi più alti per lavoratori, ma vigileremo su nuova Spa Montecitorio

21 luglio 2021

- "Leggo su alcuni quotidiani toni trionfalistici, da parte degli esponenti della maggioranza, per l'avvio della fase preparatoria alla costituzione da parte dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati di una società 'in house' per la gestione di alcuni servizi, a partire dalle pulizie, oggi affidati con bandi di gara a società specializzate. Trionfalismo naturalmente accompagnato dal candido stupore per chi, come me, non ha condiviso tempo modi e contenuti della decisione", sottolinea su X il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. "L'obiettivo dichiarato non è quello della costituzione di un nuovo carrozzone pubblico o di avere servizi migliori, ma - spiega - quello di garantire ai lavoratori che operano all'interno della Camera stipendi maggiori di quelli attuali, che sono quelli di tutti gli altri lavoratori, anche negli altri organi costituzionali oltre che negli ospedali e nelle scuole, con il medesimo contratto nazionale. Sull'obiettivo di aumentare le retribuzioni in un contesto di efficienza complessiva per Montecitorio, sono assolutamente d'accordo. Ma trovo sconcertante la posizione dei colleghi che come legislatori hanno bocciato l'ipotesi del salario minimo per tutti e ora, con i soldi dei contribuenti, si vantano di volere introdurre, a parità di mansioni, il 'salario minimo in una amministrazione sola'. Con altri colleghi dell'Ufficio di presidenza della Camera avevo proposto di approfondire le tante criticità che non sono state risolte e messe in luce dalla società di consulenza che ha contribuito al progetto. Ma soprattutto, di seguire altre vie, come l'imposizione di migliori trattamenti salariali rispetto a quelli attuali nei disciplinari delle gare, oppure, se questo non fosse davvero possibile, di fare la scelta per me più lineare: tornare al modello precedente. Avendo a cuore comune con i colleghi di maggioranza i livelli retributivi di chi lavora alla Camera dei deputati oltreché di tutti gli altri, credo che la fretta con cui si è proceduto sia un errore, come un errore è stato varare una riforma di questo tipo a maggioranza dei membri senza cercare un ampio consenso: l'istituzione - puntualizza Della Vedova - non è della maggioranza pro tempore, ma di tutti. Nei prossimi mesi vigileremo sulla due diligence, che inspiegabilmente verrà fatta dopo e non prima dell'avvio delle procedure per la nuova Spa di Montecitorio. (Rin)