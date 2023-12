Islam: Pd Fvg, totale dissenso da sindaca Monfalcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd manifesta totale dissenso contro le politiche della sindaca Cisint. Noi siamo seriamente impegnati a difendere sicurezza e legalità, i cattivi maestri non possono far lezione. No alle iniziative incendiarie della sindaca, pericolose per un territorio già sotto pressione. No a chi fomenta divisioni, alimenta scontri, inquina i rapporti tra le persone a Monfalcone. Chiediamo dialogo e soluzioni condivise, lavoro giusto per tutti, più opportunità per le donne". Lo ha affermato la segretaria del Pd Fvg Caterina Conti, oggi a Monfalcone (Gorizia) con una delegazione della segreteria regionale al corteo promosso dalla comunità islamica per chiedere di esercitare il diritto costituzionale di culto. "Se questo è il preambolo di una candidatura alle Europee - aggiunge la segretaria - Cisint sta dimostrando nei fatti di essere persona inadeguata per rappresentare la nostra Regione in Europa. Inaccettabili anche eventuali 'premi di consolazione' alla presidenza dell'Autorità portuale, per la totale impreparazione tecnica e la divisiva cultura politica che rappresenta, opposta alla vocazione internazionale del nostro Adriatico".(Rin)