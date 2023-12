Islam: Dreosto, Lega a fianco Cisint per difendere nostra cultura e identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel raccoglierci oggi intorno al sindaco Anna Cisint, come Lega abbiamo voluto dimostrare tutta la nostra solidarietà a un sindaco coraggioso che ci mette la faccia per le battaglie che porta avanti. Nonostante una campagna d'odio anche a danno della sua sicurezza personale, la tenacia di Cisint nella difesa dell'italianità di Monfalcone non arretra". Lo afferma in una nota il senatore e segretario regionale Lega Fvg, Marco Dreosto. "È stata una piazza che ha voluto unire e non dividere i monfalconesi, accumunati da una battaglia a favore della legalità, della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Una piazza pacifica che non vuole creare uno scontro, ma essere un presidio di legalità che denuncia il patriarcato, quello vero, dell'estremismo islamico dicendo no alle spose bambine, no al burqa, no alla violenza sulle donne e no all'islamizzazione della nostra terra", conclude.(Com)