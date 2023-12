Ucraina: ministero Esteri russo, strage di Bucha una “messa in scena” di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto delle organizzazioni internazionali di fornire alla Russia un elenco delle persone uccise a Bucha dimostra che quella strage è stata “una messa in scena necrofila organizzata dal regime di Kiev con il sostegno degli Stati Uniti e del Regno Unito”. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Tass” la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Dopo la riunione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) che si è tenuta lo scorso 30 novembre e 1 dicembre a Skopje, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov aveva sottolineato che l’elenco dei residenti morti della città ucraina di Bucha non era ancora stato reso noto e aveva pertanto esortato i giornalisti a indagare su quanto accaduto. Il ministro russo aveva spiegato che Mosca si aspettava l’avvio di un’indagine, ma che “nulla è stato fatto”. In precedenza, come riporta “Tass”, l’Osce aveva eluso la questione nonostante la richiesta di chiarimenti da parte della Russia. (segue) (Rum)