Ucraina: ministero Esteri russo, strage di Bucha una “messa in scena” di Kiev (2)

- Secondo Zakharova, “la mancata reazione delle organizzazioni internazionali ha smascherato la terribile farsa” di Bucha. Nei mesi scorsi, il ministero della Difesa di Mosca aveva riferito che il materiale diffuso da Kiev su Bucha per denunciare i crimini dell’esercito russo era in realtà “una provocazione”. Secondo la versione del dicastero russo, durante il periodo in cui la città ucraina è finita sotto il controllo della Russia nessun residente locale è stato vittima di azioni violente e le unità si sono poi ritirate completamente il 30 marzo 2022, senza bloccare le uscite in direzione nord. La periferia meridionale di Bucha invece, aveva osservato lo stesso ministero russo, era stata attaccata dalle truppe ucraine con artiglieria di grosso calibro, carri armati e sistemi di razzi a lancio multiplo. (Rum)