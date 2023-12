Cina: governo, nuove regole su giochi online promuoveranno sviluppo sano industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove regole annunciate ieri dalle autorità della Cina sull’utilizzo dei videogiochi online serviranno a promuovere “lo sviluppo sano dell’industria” e saranno integrate con altre misure nel prossimo futuro. Lo scrive in un comunicato l’Amministrazione nazionale della stampa e dell’editoria, precisando di aver raccolto opinioni pubbliche durante il processo di redazione delle norme. Queste ultime mirano a ridurre il tempo e le spese degli utenti sui videogiochi, a detrimento di colossi della locale industria di settore come Tencent e Netease. Le regole, per esempio, impediscono la concessione di premi in denaro ai giocatori che si collegano ogni giorno, a quelli che utilizzano il videogame per la prima volta e a quelli che giocano diverse volte al giorno. Nel rispondere alle preoccupazioni degli operatori del settore, l’amministrazione ha garantito oggi che “studierà in maniera onesta i timori e le opinioni espresse”, e che le regole saranno ulteriormente modificate al termine di questo processo di consultazione che coinvolgerà organismi governativi, compagnie e utenti. I commenti pubblici saranno raccolti a partire dal prossimo 22 gennaio. (Cip)