- "A Souda a bordo della Nave Bergamini della Marina militare, e in collegamento con Nave Fasan e la Squadra navale, per augurare buon Natale agli equipaggi, uomini e donne, che passeranno le feste in mare, in servizio, in missioni importanti per gli interessi nazionali. Auguri di cuore". Lo scrive su X il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. (Rin)