Iran: generale dei Pasdaran, “chiuderemo il Mediterraneo se continuano i crimini a Gaza” (3)

- La portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, ha accusato ieri l’Iran di essere “profondamente coinvolto” nella pianificazione di operazioni contro navi commerciali nel Mar Rosso. L’azione di oggi contro la Mv Chem Pluto segnala un’espansione della portata delle attività iraniane, in vista del dispiegamento di una forza navale multinazionale istituita dagli Stati Uniti per contrastare la minaccia al traffico lungo le rotte marittime. La nuova operazione - denominata Prosperity Guardian - riunisce dieci Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles, Spagna. L'Italia, da parte sua, dispiegherà la fregata Fasan, seppure nell’abito di un'operazione già esistente e autorizzata dal parlamento, ovvero l’Operazione Ue antipirateria Atalanta. Secondo Alessio Patalano, professore di “guerra e strategia in Asia orientale” presso il dipartimento di studi bellici (Dws) del King’s College di Londra, la "qualità e la sofisticatezza dei sistemi di combattimento" sulle unità italiane assicurano all'Italia un ruolo prominente all'interno della nuova forza navale multinazionale. (Irt)