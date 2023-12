Natale: Coldiretti/Ixè, pesce alla Vigilia in otto tavole su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei menu della vigilia di Natale del 2 dicembre sarà servito il pesce per quasi 8 italiani su dieci (78 per cento) a conferma di una tradizione molto radicata in Italia. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' dalla quale si evidenzia che anche per le feste si conferma la ripresa degli acquisti fatta registrare nei primi nove mesi dell'anno, con un aumento in volume del 5,4 per cento per i prodotti ittici freschi, secondo Ismea. Se un 36 per cento di cittadini servirà - rileva Coldiretti in una nota - soltanto piatti a base di pesce nel rispetto dei precetti religiosi, un altro 42 per cento li "contaminerà" con altre pietanza a base di carne, la quale sarà protagonista assoluta in un 20% di tavole. Una ridotta minoranza del 4 per cento sceglierà, invece, piatti vegetariani o vegani. Quest'anno tra le giornate in deroga per l'attività di pesca ci sono anche il 24 ed il 31 dicembre - evidenzia Coldiretti - con il sacrificio dei pescatori per garantire pesce fresco sulle tavole degli italiani in festa e contenere i rincari dopo che il granchio blu ha fatto strage nei mari delle vongole made in Italy con un drastico calo della produzione ed un incremento dei costi. Molluschi, crostacei, baccalà e spigole e orate di grandi dimensione restano i protagonisti con una spesa complessiva che supererà i 500 milioni di euro. (segue) (Com)