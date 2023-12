Natale: Coldiretti/Ixè, pesce alla Vigilia in otto tavole su dieci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle tavole per le feste è forte la presenza del pesce nazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie ma - sottolinea Coldiretti Impresa pesca - il 65 per cento degli italiani assaggerà il salmone arrivato dall'estero, appena il 9 per cento si permetterà le ostriche e il 5 per cento il caviale spesso di produzione nazionale che viene anche esportata. La scelta di prodotto locale a "filiera corta" garantisce freschezza e qualità ma scegliere pesce italiano aiuta anche a sostenere un settore della pesca e acquacoltura che vede impegnate circa 12 mila imbarcazioni, colpite quest'anno da un drammatico aumento dei costi del gasolio ma anche dalle scelte dell'Unione europea che colpiscono alcuni dei segmenti trainanti del comparto oltre che dall'invasione del granchio blu. A questo proposito è molto positivo l'emendamento approvato al disegno di legge di bilancio che estende alle imprese della pesca e dell'acquacoltura gli interventi compensativi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 per far fronte ai danni subiti dagli impianti produttivi delle stesse ad esempio per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o per eventi di portata catastrofica come il granchio blu, al pari di quanto già previsto per le imprese agricole. Un concreto segnale di attenzione al settore. (segue) (Com)