Lazio: assessora Infrastrutture, dopo anni di assenteismo con Giunta Rocca giuste attenzioni a territori

- Il bilancio di prevenzione 2024/2026 approvato dal Consiglio Regionale, dimostra la forza di squadra dell’amministrazione Rocca. Nessuno viene lasciato indietro, compresi i territori che da troppi anni aspettavano risposte importanti dalla Regione Lazio. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. "Per questo ringrazio il presidente, Francesco Rocca e tutta la giunta e in particolare l’assessore Giancarlo Righini per il grande lavoro svolto e per aver saputo recepire le molteplici richieste e aspettative. Naturalmente un grazie particolare a tutti i consiglieri, al presidente della commissione bilancio, ai capigruppo dei gruppi politici e naturalmente al presidente del Consiglio Regionale", prosegue. (segue) (Com)