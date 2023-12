Sanità: Schillaci, Servizio sanitario nazionale da 45 anni al fianco dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Servizio sanitario nazionale è stata una grande intuizione per dare piena applicazione all'articolo 32 della Costituzione e mettere la salute al centro dell'attività dei cittadini italiani. Un sistema sanitario nazionale che in questi 45 anni ha cercato sempre di assicurare a tutti i cittadini indipendentemente dalle possibilità economiche di diagnosi cure e terapie", dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "E' un Servizio sanitario che, però, oggi va ammodernato perché la nostra demografia è profondamente cambiata: siamo una nazione che sta invecchiando e ci sono nuovi bisogni di salute e nuove sfide a cui dobbiamo dare risposte. Il nostro impegno - conclude - è di cambiare in meglio il Servizio sanitario nazionale al quale vanno i miei auguri per questi primi 45 anni".(Rin)