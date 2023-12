Legge Bilancio: Grimaldi (Avs), audizione Giorgetti il 27, gli chiederemo di rischio macelleria sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettiamo dunque Giorgetti, che verrà in commissione il prossimo 27, lo ringraziamo per la disponibilità anche se si dice indisponibile a parlare di altro. Vedremo se riuscirà a spiegare in che modo con questa legge di bilancio e le loro politiche potranno evitare il disastro sociale, viste le regole del Patto di stabilità che hanno appena siglato contro gli interessi del Paese". Lo ha detto Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza verdi e sinistra, al termine dei lavori della commissione Bilancio. (Rin)