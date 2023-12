Repubblica Ceca: Pavel partecipa a cerimonia vittime sparatoria Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel ha partecipato stamane alla cerimonia di commemorazione delle vittime della sparatoria del 21 dicembre avvenuta nella facoltà di Arte dell’Università carolina a Praga. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ctk”. La celebrazione si è svolta presso la cattedrale di San Vito al Castello di Praga. Per la giornata di oggi è stato proclamato dal governo ceco il lutto nazionale e negli edifici istituzionali sono state alzate le bandiere a mezz’asta. A mezzogiorno, in tutta la Repubblica Ceca le campane delle chiese hanno suonato in memoria dei morti ed è stato osservato un minuto di silenzio. La sparatoria di giovedì scorso ha causato complessivamente 14 vittime. Il responsabile della sparatoria, uno studente, dopo aver aperto il fuoco si è poi tolto la vita. (Vap)